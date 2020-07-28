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الجوازات: مصادرة المركبات حال نقل الحجاج غير المصرح لهم بالحج
عرضة للمصادرة بحكم قضائي
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت المديرية العامة للجوازات قائدي المركبات التي تنقل الحجاج غير المصرح لهم بالحج باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وقالت الجوازات، عبر حسابها في “تويتر” بأن المركبة المستخدمة في نقل حجاج غير مصرح لهم بالحج عرضة للمصادرة بحكم قضائي.
يذكر أن الأمن العام، حذر في وقت سابق، من نقل الحجاج المخالفين، حيث تصل الغرامة لـ 50 ألف ريال والترحيل ومصادرة المركبة.
وقال الأمن العام، في بيان عبر “تويتر”: “إن نقل الحجاج المخالفين يعرضك لعقوبة السجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال”.
وأضاف الأمن العام أن العقوبة تشمل أيضًا المطالبة بمصادرة المركبة المستخدمة، والترحيل إذا كان الناقل وافدًا.
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