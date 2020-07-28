إدانة رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب رزاق في فضيحة 1MDB

2020-07-28

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قضت محكمة ماليزية، اليوم الثلاثاء، بإدانة رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق في أول سلسلة من المحاكمات المرتبطة بقضية 1MDB، الصندوق السيادي للبلاد.

وأدانت المحكمة نجيب في جميع التهم السبعة في القضية التي تضمنت فضيحة اختلاس 42 مليون رينغيت (10 ملايين دولار) من أموال الصندوق السيادي إلى حساباته الشخصية.

ورد محاميه بالقول إن الطعن في الحكم أمر مؤكد.

وقال قاضي المحكمة العليا، محمد نزلان محمد غزالي، للمحكمة إنه وجد أن الدفاع لم ينجح في دحض الاتهامات أو إثارة شك معقول بشأن الاتهام ضد المتهم؛ ولذلك تم إصدار الحكم عليه بسبب إساءة استخدام السلطة.

تورط جولدمان ساكس مع نجيب رزاق:

ويأتي هذا الحكم بعد أيام من محاولة ماليزيا التوصل إلى تسوية مع بنك جولدمان ساكس جروب بشأن دوره في جمع الأموال لـ 1MDB خلال فترة نجيب رزاق كرئيس للوزراء.

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ووافق البنك على تسوية بقيمة 3.9 مليار دولار، بما في ذلك 2.5 مليار دولار نقدًا، مقابل إسقاط جميع التهم.

المستثمر الهارب لو تايك جو:

وكان القاضي قد قال في نوفمبر إن المدعين استجوبوا عشرات الشهود على مدى أشهر لبناء القضية التي أظهرت اختلاس نجيب رزاق بالتعاون مع المستثمر الهارب لو تايك جو.

وقال القاضي يوم الثلاثاء إن لو جو لعب دورا حاسما في تحويل الأموال إلى حساب نجيب، وكشفت محادثات بلاك بيري ماسنجر BlackBerry Messenger أن الاثنين كانا يتواصلان في ذلك الأمر.

ويُذكر أن الحكم يأتي بعد عامين من الإعلان عن التهم الموجهة إلى نجيب رزاق، حيث كانت قد تمت إقالته من السلطة في أعقاب موجة من الغضب العام بسبب فضيحة 1MDB وارتفاع تكاليف المعيشة بين المواطنين.

وتُعد محاكمة اليوم هي الأولى بين ثلاث قضايا على الأقل، حيث يواجه نجيب رزاق عشرات التهم التي تتضمن الفساد وغسل الأموال، بما في ذلك تلك المرتبطة بعمليات الاستحواذ التي تبلغ قيمتها مليار دولار ومبيعات السندات من قبل الصندوق الذي تشمله الفضيحة.

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