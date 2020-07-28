شاهد.. مواطن ينقذ عائلة من الغرق في سيول نجران

2020-07-28

متابعات الخليج 365 - نجران

وثق مقطع فيديو متداول قيام بعض المواطنين بإنقاذ عائلة من الغرق، بعدما جرفت السيول السيارة التي كانت تقلهم في نجران.

وأظهر المقطع نجاح أحد المواطنين في إنقاذ رجل في اللحظة الأخيرة قبل أن يجرفه السيل.

إنقاذ في اللحظة الأخيرة

وبيّن الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص قيام مواطن بإخراج أفراد العائلة من السيارة التي سقطت في مجرى السيل، وأثناء خروج رجل سقط في السيل بشكل مفاجئ لكن أحد المواطنين تدخل بشجاعة وأنقذه من الغرق.

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وكانت منطقة نجران قد شهدت خلال الساعات الماضية هطول أمطار غزيرة سالت على إثرها الأودية والشعاب.

توقعات الأرصاد

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.

قد تمتد الحالة إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر متوسط الموج .

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