- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم منصة أبشر توضح آلية حل مشكلة البصمة لكبار السن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
منصة أبشر توضح آلية حل مشكلة البصمة لكبار السن
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت منصة أبشر، طريقة حل المشكلات المتعلقة بالبصمة لكبار السن، وآلية تفعيلها لضمان الحصول على الخدمات وعدم تأثرها بمشكلة البصمة.
وفي التفاصيل، أوضحت منصة أبشر ردًا على استفسار أحد الأشخاص عبر “تويتر” بشأن مسنّة تعاني عدم ضبط البصمة الخاصة بها أثناء التعاملات الرسمية؛ بسبب تقدم السن.
وقالت أبشر: “إنَّ تفعيل البصمة متاح من خلال الحساب البنكي للمستفيدين، ومعرفة البنوك المعتمدة لتفعيل البصمة، أو من خلال زيارة موظفي التفعيل والتسجيل بالمديرية العامة للجوازات أو لدى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية”.
وأضافت منصة أبشر أنه يمكن تتبع مراكز التفعيل عبر الرابط: اضغط ( هنـا ).
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر منصة أبشر توضح آلية حل مشكلة البصمة لكبار السن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.