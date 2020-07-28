أمن الدولة تستذكر 6 من شهداء الوطن قضوا على يد الفئة الضالة

2020-07-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت رئاسة أمن الدولة اليوم الثلاثاء، صوراً لـ 6 من الأبطال الذين استشهدوا أثناء تفتيش منزل أحد عناصر الفئة الضالة بحي الفيحاء في مدينة الرياض قبل 17 عاماً.

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والشهداء هم كل من: الرائد خالد عبدالعزيز الحميدان، والرقباء عبدالله البقمي، ونايف المطيري، ويحيى القحطاني، وعبدالله المرشدي، والعريف عبدالله الأحمري.

وأشارت رئاسة أمن الدولة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أن تاريخ استشهادهم كان في عام 1424 هـ، داعيةً الله لهم بالرحمة والمغفرة.

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