مقطع نادر لملوك السعودية فيصل وفهد وعبدالله يؤدون مناسك الحج

2020-07-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثق مقطع فيديو نادر ، أداء كل من الملك فيصل والملك عبدالله والملك فهد، رحمهم الله، لمناسك الحج.

وتم توثيق المقطع عام 1388هـ، والذي ظهر خلاله الملك فيصل وعمه الأمير عبدالله بن عبدالرحمن، وأخواه، مفترشين الأرض مع غيرهم من الحجاج.

الجدير بالذكر أن المملكة أخذت على عاتقها منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – خدمة ورعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار، وسخرت جميع الإمكانات المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن وفق خطط مدروسة لتقديم خدمات صحية ووقائية متميزة وفق أعلى المعايير العالمية.

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الحج ورؤية 2030

الجدير بالذكر أن رؤية المملكة 2030 تعمل على تقديم إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الحج والعمرة من خلال وضع برنامج متخصص أطلقت عليه (برنامج ضيوف الرحمن) للارتقاء بالخدمات المقدمة والعناية بهم، وإثراء التجربة الدينية والثقافية للحاج والمعتمر والزائر حيث وضعت الخطة مستهدفاً لزيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين ليصل عددهم إلى ٣٠ مليون معتمر بحلول ٢٠٣٠.

وهذا ما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، بأن أكبر خدمة نقدمها للحجاج والمعتمرين هو الأمن والاطمئنان.

ضمان سلامة الحجاج

وفي ظل جائحة كورونا هذا العام قامت المملكة بتسخير جميع إمكاناتها وطاقاتها، وعززت جاهزية مرافقها؛ لتوفير الرعاية الصحية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1441هـ، وفق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية.

وهيأت المملكة المرافق الصحية في المشاعر المقدسة والكوادر الطبية والفنية لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن وفق أعلى معايير السلامة الصحية والتدابير الوقائية العالمية، لضمان سلامة الحجاج حتى عودتهم إلى مقر إقامتهم سالمين آمنين.

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