السعودية | من جنسية عربية.. العثور على جثة مفقودة سيل وادي "عبلا"

شكرا لقرائتكم من جنسية عربية.. العثور على جثة مفقودة سيل وادي "عبلا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تمكنت فرق الدفاع المدني بمدينة "أبها" بمنطقة عسير، أمس الاثنين، من انتشال جثة تعود لسيدة من جنسية عربية، فُقدت الأحد، حين اجتراف السيل لمركبة بوادي عبلا بمركز مربه.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب "محمد السيد"، إلحاقاً للبيان السابق بخصوص مباشرة فرق الدفاع المدني بأبها لحادثة اجتراف السيل لمركبة بداخلها ثلاثة أشخاص في سيل بوادي عبلا، والبدء بعدها بعملية البحث والتمشيط، حيث تم العثور على جثمان رجل وطفلة تبلغ من العمر ٣ سنوات، اتضح فيما بعد أنهم من جنسية عربية، وتم تسليمهما للجهة المختصة لإكمال اللازم، ونظراً لوعورة المنطقة وتعذر استمرار عملية البحث بسبب الأمطار، فقد تم كف البحث عن المفقودة بعدها عند منتصف ليل أمس.

وأوضح أنه، في تمام الساعة (٠٥:٥٤) من فجر هذا اليوم الاثنين الموافق ١٤٤١/١٢/٠٦هـ عاودت فرق الدفاع المدني بأبها، وبمشاركة عدد من فرق متطوعي الدفاع المدني (غوث، ساعد، نجوم التطوع، نشامى، المهمات، دعم) عمليات البحث والتمشيط في وادي عبلا، بدءًا من نقطة الاجتراف والقيام بتفتيش كافة المواقع المحتملة مع الاستعانة بغواصي الدفاع المدني، والبحث في مواقع تجمعات المياه الموجودة بالوادي، والاستعانة كذلك بجميع المعدات اللازمة من الآليات وفي تمام الساعة (١٨:٥٨) من مساء الاثنين، تم العثور على جثة المفقودة، على مسافة تقدر بحوالي ١٣ كيلومترا من موقع الاجتراف من قبل مجموعة من فريق نجوم التطوع، وقد تم انتشال الجثة من قبل فرق الدفاع المدني وتسليمها للجهة المختصة لإكمال اللازم.

وتقدم النقيب بخالص العزاء لذوي المتوفين، مجدداً التحذير من عبور الأودية أثناء جريان السيول وعدم الاقتراب من التجمعات المائية ومجاري الأودية والسباحة فيها ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي للدفاع المدني متمنياً السلامة للجميع.