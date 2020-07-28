، رئيسة بوليفيا تعلن عن شفائها من فيروس كورونا ،

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أعلنت الرئيسة البوليفية المؤقتة جانين آنييز، شفاءها من فيروس كورونا.
وأكدت "آنييز" عبر حسابها في"تويتر"، لمؤيديها، عودتها إلى العمل بشكل طبيعي.
كانت "آنييز" قد أعلنت عن إصابتها بالفيروس يوم 9 يوليو الجاري؛ وذلك على خلفية إصابة عدد من كبار المسؤولين في الدولة، بينهم رئيس مجلس الشيوخ وعدة وزراء بفيروس كورونا.
الرئيسة البوليفية المؤقتة جانين آنييز، هي ثاني رئيس أمريكي لاتيني يصاب بكورونا ويشفى منه؛ حيث سبقها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بالإصابة والتعافي، وأعلن عودته إلى مزاولة مهامه وعمله كالمعتاد، بعد أن أثبت الاختبار الرابع الجديد للكشف عن كورونا، خلوه من الإصابة.فيروس كورونا الجديد
رئيسة بوليفيا تعلن عن شفائها من فيروس كوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-28
أعلنت الرئيسة البوليفية المؤقتة جانين آنييز، شفاءها من فيروس كورونا.
وأكدت "آنييز" عبر حسابها في"تويتر"، لمؤيديها، عودتها إلى العمل بشكل طبيعي.
كانت "آنييز" قد أعلنت عن إصابتها بالفيروس يوم 9 يوليو الجاري؛ وذلك على خلفية إصابة عدد من كبار المسؤولين في الدولة، بينهم رئيس مجلس الشيوخ وعدة وزراء بفيروس كورونا.
الرئيسة البوليفية المؤقتة جانين آنييز، هي ثاني رئيس أمريكي لاتيني يصاب بكورونا ويشفى منه؛ حيث سبقها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بالإصابة والتعافي، وأعلن عودته إلى مزاولة مهامه وعمله كالمعتاد، بعد أن أثبت الاختبار الرابع الجديد للكشف عن كورونا، خلوه من الإصابة.
28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
08:21 AM
أكدت عودتها إلى العمل بشكل طبيعي
أعلنت الرئيسة البوليفية المؤقتة جانين آنييز، شفاءها من فيروس كورونا.
وأكدت "آنييز" عبر حسابها في"تويتر"، لمؤيديها، عودتها إلى العمل بشكل طبيعي.
كانت "آنييز" قد أعلنت عن إصابتها بالفيروس يوم 9 يوليو الجاري؛ وذلك على خلفية إصابة عدد من كبار المسؤولين في الدولة، بينهم رئيس مجلس الشيوخ وعدة وزراء بفيروس كورونا.
الرئيسة البوليفية المؤقتة جانين آنييز، هي ثاني رئيس أمريكي لاتيني يصاب بكورونا ويشفى منه؛ حيث سبقها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بالإصابة والتعافي، وأعلن عودته إلى مزاولة مهامه وعمله كالمعتاد، بعد أن أثبت الاختبار الرابع الجديد للكشف عن كورونا، خلوه من الإصابة.
، رئيسة بوليفيا تعلن عن شفائها من فيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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