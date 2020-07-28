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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن تكوّن سحب رعدية، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.
وبيّنت الأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم، وتشمل تبوك ومحافظة تيماء.حالة الطقس الأرصاد
28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441 10:59 AM
الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل محافظة تيماء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن تكوّن سحب رعدية، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.
وبيّنت الأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم، وتشمل تبوك ومحافظة تيماء.
، تبوك.. رياح نشطة وسحب رعدية تستمر حتى 9 مساءً ،
المصدر : الخليج 365
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