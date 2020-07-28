، تبوك.. رياح نشطة وسحب رعدية تستمر حتى 9 مساءً ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل محافظة تيماء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن تكوّن سحب رعدية، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

وبيّنت الأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم، وتشمل تبوك ومحافظة تيماء.حالة الطقس الأرصاد