شكرا لمتابعة خبر عن «قرقاش»: تطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض مشجعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبوظبي (صدى):أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، على أن تطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض مشجعة؛ موجهًا الشكر للمملكة لما تبذله من جهد في دعم اليمن.
وقال أنور قرقاش، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " تطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض مشجعة. كلنا أمل أن تغلّب الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الرؤية الاستراتيجية للاتفاق على المكاسب التكتيكية الضيقة" .
وأضاف الوزير الإماراتي: " فعودة الثقة تتطلب تقديم التنازلات والتنازلات المقابلة. والشكر والتقدير للجهد السعودي الذي لا يكل ولا يتعب " .
كانت هذه تفاصيل خبر «قرقاش»: تطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض مشجعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.