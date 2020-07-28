شكرا لمتابعة خبر عن «قرقاش»: ‏تطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض مشجعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبوظبي (صدى):

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، على أن ‏تطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض مشجعة؛ موجهًا الشكر للمملكة لما تبذله من جهد في دعم اليمن.

وقال أنور قرقاش، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏تطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض مشجعة. كلنا أمل أن تغلّب الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الرؤية الاستراتيجية للاتفاق على المكاسب التكتيكية الضيقة" .

وأضاف الوزير الإماراتي: " فعودة الثقة تتطلب تقديم التنازلات والتنازلات المقابلة. والشكر والتقدير للجهد السعودي الذي لا يكل ولا يتعب " .