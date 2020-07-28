شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات: مصادرة المركبات التي تنقل الحجاج الغير مصرح لهم بالحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت المديرية العامة للجوازات المركبات الالتي تنقل الحجاج الغير مصرح لهم بالحج بإتخاذ الإجراءات القانونية ضده. حذرت المديرية العامة للجوازات المركبات الالتي تنقل الحجاج الغير مصرح لهم بالحج بإتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وقالت الجمارك عبر حسابها "تويتر" بأن المركبة المستخدمة في نقل حجاج غير مصرح لهم بالحج عرضة للمصادرة بحكم قضائي.

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