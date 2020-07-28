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شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: الأمطار مستمرة اليوم وتتركز على بعض المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية استمرار نشاط الأمطار الصيفية اليوم الثلاثاء .
وأشار " المسند " على حسابه عبر " تويتر " أن الأمطار ستمتد على جبال السروات من منطقة جازان مروراً بعسير والباحة ومرتفعات نجران وعلى أجزاء من منطقتي مكة والمدينة وقد تمتد على نواحي محدودة من المنطقة الوسطى وتبوك وأجزاء من الربع الخالي .
وتشهد المملكة منذ نهاية الأسبوع الماضي أمطار صيفية من خفيفة إلى غزيرة على أغلب المناطق وجريان للسيول .
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