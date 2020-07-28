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وزراء يناقشون مصير العام الدراسي المقبل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تلقى 3 وزراء ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تحديد مصير العام الدراسي المقبل، وإيضاح مدى الجاهزية في حال تعذر الحضور ومدى مناسبة أن يكون للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم الاختيار بين التعليم الحضوري أو عن بعد.

ويضم الفريق الذي يناقش الأمر: وزير التعليم ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات ووزير الصحة؛ فيما أكدت التوجيهات على الرفع بالتوصيات المناسبة خلال أسبوعين حرصا على سلامة الطلاب والمعلمين والعمل على الاستفادة من جميع الإمكانيات المتاحة.

وكانت الوزارة قد قالت في وقت سابق، أن التدريس العام المقبل سيكون وفق نطاقات حسب الفيروس المستجد وتحدد وزارة الصحة طبيعة الدراسة وفق المرئيات المتوفرة لديها.

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