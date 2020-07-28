شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أمين عسير يتفقد المسلخ وسوق المواشي والخضار والفواكة بأحد رفيدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مسلخ محافظة أحد رفيدة النموذجي وذلك للتأكد من جاهزية المسلخ لاستقبال الأضاحي خلال الأيام القادمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وخلال الجولة تفقد الدكتور وليد الحميدي جاهزية المسلخ وفق الاستعدادات والتجهيزات والإمكانات البشرية والتشغيلية المخطط لها.

وتابع الدكتور وليد الحميدي خلال جولته آلية تنظيم عمليات الذبح والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بالعمل وفق الطاقات الاستيعابية وتهيئة الساحات الخارجية للمسلخ، وتوفير مواقف للسيارات، وتنظيم عملية إنزال الأضاحي، وتسهيل انسياب الحركة المرورية ، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا مع استمرار عمليات التعقيم والتطهير المستمر للمسلخ والعمل على توفير جميع الخدمات للعملاء خلال فترة الانتظار وتعقيم منطقة انتظار العملاء بشكلاً دائم .

وشدد على أن بلدية المحافظة ستكثف حملاتها الرقابية على المسلخ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والأنظمة البلدية والاجراءات الوقائية والاحترازية .

كما شملت جولة أمين عسير سوق المواشي والأغنام بالمحافظة وأطلع على ترتيب وتنظيم البائعين وفق الاماكن المخصصة للبيع الاضاحي حسب البرتوكولات المعتمدة والتي تضمن سلامتهم وسلامة العملاء كما شدد على اهمية تقيد البائع والمشتري بالاجراءات الوقائية والاحترازية من فايروس كورونا .

كما تفقد أمين عسير سوق الخضار والفواكة بأحدرفيدة والاطلاع على سير العمل فيه وعلى آلية تنفيذ الاجراءات الوقائية وشدد على أهمية توفير المعقمات والكمامات في محلات بيع الخضار والفواكة والتأكيد على تطبيق التباعد الاجتماعي وتنظيم العملاء والحرص على تنفيذ جميع الاستراطات الصحية والبلدية لضمان سلامة الجميع .

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