«الحيزان» يتوقع خريطة الأمطار بعدد من مناطق المملكة خلال ساعات

توقَّع الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، خريطة هطول الأمطار على عددٍ من مناطق المملكة اليوم الثلاثاء.

وقال «الحيزان»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: إنَّ هطول الأمطار يستمر على أجواء المملكة من أقصى جنوب المرتفعات، وحتى منطقة تبوك والجوف مرورًا بمنطقة مكة المكرمة والمدينة والسواحل وجنوب غرب منطقة الرياض جهة الوادي، وأجزاء من غرب وشمال الرياض؛ كذلك منطقة حائل وغرب القصيم قد تمتد للوسط.

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وحول معدلات هطول الأمطار أضاف «الحيزان»، أنَّ فرص هطول الأمطار كبيرة فيما بين شرورة ونجران وجازان وشمالها مرورًا بالمرتفعات وحتى منطقة مكة المكرمة وشمالها والسواحل من جازان حتى الليث، مرورًا بالقنفذه كذلك جنوب وغرب وشمال غرب المدينة الفرص جيدة لهطول متوسط إلى غزيرة، بينما تكون في تبوك والجوف والحدود الشمالية من خفيف إلى متوسطة.

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