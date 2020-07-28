اليوم.. «الحصيني» يتوقّع وصول موجة الأمطار إلى ذروتها على مناطق عدة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن يكون اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء، هو ذروة الحالة الممطرة، بمناطق عدة.

وقال الحصيني –عبر حسابه على تويتر- إنه متوقّع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من متوسطة لغزيرة، وسيول على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وعسير والباحة ونجران.

بينما تكون الأمطار من خفيفة لمتوسطة، على أجزاء من تبوك والجوف والشمالية وحائل، وأجزاء من غرب وجنوب منطقة الرياض.

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كما توقّع الحصيني، أجواءً شديدة الحرارة نهارًا على شمال وسط وشرق المملكة والخليج العربي، وحارًّا أول الليل معتدلًا آخر الليل، أما باقي المناطق فهى حول معدلاتها الطبيعة.

وأشار إلى هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على وسط وشرق وشمال غرب المملكة.

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