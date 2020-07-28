مساجد وجوامع المدينة المنورة تتهيأ لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك

أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، تجهيز ١٢٣١ جامعًا ومسجدًا؛ لاستقبال المصلين في صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشيخ وجب بن علي العتيبي، أنَّ عدد الجوامع المعتمدة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في المنطقة، بلغ حوالي ٩٠٢ جامع وبلغت المساجد الإضافية ٣٢٩ مسجدًا، مؤكدًا مراعاة البروتوكولات الوقائية خلال تجهيز المساجد؛ لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأشار «العتيبي» إلى التأكيد على منسوبي المساجد وخطباء العيد بالحرص على تنفيذ التعليمات والإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة وصحة مرتادي المساجد، داعيًا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا وولاة أمرنا بالخير واليمن والبركات وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

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