«أبشر» توضِّح طريقة حل مشكلات البصمة لكبار السن

عبر مراكز التفعيل الرسمية

أوضحت منصة أبشر، طريقة تجاوز المشكلات المتعلقة بالبصمة لكبار السن، وآلية تفعيلها. جاء ذلك ردًا من المنصة على تساؤل وردها عبر «تويتر» بشأن مسنّة تعاني عدم ضبط البصمة الخاصة بها أثناء التعاملات الرسمية؛ بسبب تقدم السن، فيما قالت «أبشر»: إنَّ تفعيل البصمة متاح من خلال الحساب البنكي للمستفيدين، ومعرفة البنوك المعتمدة لتفعيل البصمة، أو من خلال زيارة موظفي التفعيل والتسجيل بالمديرية العامة للجوازات أو لدى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية. ويتم تتبع مراكز التفعيل عبر الرابط: اضغط هنـا

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