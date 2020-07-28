مدير الأمن العام: جاهزون لخدمة حجاج بيت الله الحرام

أكد مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي رئيس اللجنة الأمنية بالحج، جاهزية القوات المشاركة التي تواجدت من تاريخ 15/ 11 في منطقة مكة المكرمة بتوجيه من وزير الداخلية لعمل كل الترتيبات بما يضمن سلامة الحجاج.

كما أكَّد «الحربي»، خلال تفقده عددًا من النقاط الأمنية في المشاعر المقدسة، استعداد القوات لمتابعة دخول المشاعر، مشيرًا إلى أنه لن يسمح لأي شخص بالدخول إلى المشاعر المقدسة دون تصريح؛ وذلك للحفاظ على سلامة الحجاج، ومن يريد أن يدخل المشاعر.

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وأبان مدير الأمن العام أنه لم يتم رصد أي حملة وهمية بفضل المتابعة الأمنية والطوق الأمني المحكم؛ لضمان عدم وصول أي حاج غير نظامي إلى المشاعر، مشيرًا إلى أنَّ هذا الحج استثنائي في كل مراحله للحفاظ على الحجاج صحيًا من هذا الوباء والمحافظة على سلامة كل من يعمل لخدمة الحجاج من جهات عسكرية ومدنية وخدمية تقوم بخدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح «الحربي» أنَّ المملكة لديها الجاهزية التامة والخبرة الكافية التي تمكنها من إدارة أي حالة، مؤكدًا أنَّ ليس لديها أي هاجس أمني بخصوص التقلبات الجوية، والخطر الوحيد الذي نعمل عليه هذا العام هو خطر الجائحة وكيف نؤمِّن سلامة الحجاج لأداء الشعيرة بكل يسر وسهولة، والتأكد من سلامتهم.

وقال «الحربي»: إنَّ المملكة من أكثر الدول التي لديها المعرفة بإدارة الحشود وتحقيق سلامتهم، وهي حشود أكبر تجمع في العالم، ولن يكون هناك تجمع لا حاضرًا ولا مستقبلًا مثل تجمع الحج. لافتًا إلى رصد 14 حالة من جنسيات مختلفة وفرضت عليهم العقوبات وتطبيق الإجراءات المتبعة، وتحقيق الهدف على أن تكون المشاعر نظيفة قبل تطبيق الطوق الأمني، مشيدًا بتعاون الأهالي في مكة المكرمة ووقفاتهم الإيجابية واستجابتهم للتعليمات.