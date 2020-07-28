بالصور.. مدني مكة يُخمد حريقَ مستودع أثاث بحيّ الزايدي

دون وقوع إصابات..
اندلع حريق ضخم في مستودع للأثاث في حي الزايدي بمكة المكرمة، وباشرت فرق الدفاع المدني الحادثة.
وذكر الدفاع المدني –عبر حسابه على تويتر- أن مدني العاصمة المقدسة أخمد حريقًا اندلع بمستودع للأثاث بحي الزايدي، مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات.
وكان الدفاع المدني بمحافظة المويه بمكة، أنقذ أول أمس، شخصين علقا أثناء نزولهما لمقلع طمية السياحي «فوهة الوعبة»، تم إخراجهما عن طريق فرق الإنقاذ صعودًا بمسافة تزيد عن 300م وهما بصحة جيدة.
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