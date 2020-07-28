شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن التعليم: بدء صرف المقررات الدراسية 9 أغسطس المقبل والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:56 صباحًا, 28 يوليو 2020 م المناطق_الرياض قالت مصادر إن وزارة التعليم، أصدرت تعميمًا لجميع المدارس الحكومية والأهلية أكدت فيه أنه نظرًا لاكتمال وصول المقررات الدراسية لجميع المراحل للفصل الدراسي الأول لعام ١٤٤١-١٤٤٢إلى المستودعات وكسبًا للوقت فقد تقرر بدء صرفها يوم الأحد 9 أغسطس المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | التعليم: بدء صرف المقررات الدراسية 9 أغسطس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.