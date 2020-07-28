شكرا لقرائتكم خبر عن طقس صحو على مكة.. وغائم جزئياً على جدة والان نبدء بالتفاصيل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس صحو على مكة المكرمة ، و غائمَا جزئيَا على جدة.

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 29 درجة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية تتحول ليلا شمالية الى شمالية شرقية ، بسرعة 29 - 42 كيلو متراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في جدة 34 درجة ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية تتحول ليلا شمالية الى شمالية شرقية، بسرعة 28 - 38 كيلو متراً في الساعة.