، البحرين.. السجن والغرامة لمسؤولين في بنوك إيرانية تورطوا في غسيل أموال ،

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أصدرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية في البحرين، أحكامًا في 5 قضايا غسل أموال، متهم فيها 3 مسؤولين في بنك المستقبل وثلاثة بنوك إيرانية.
وطبقًا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)، فإن المحكمة قضت بتأييد عقوبة السجن لمدة 5 سنوات للمسؤولين، وبتعديل الغرامة المقضي بها بجعلها مليون دينار (2.65 مليون دولار) لكل منهم ولكل من البنوك المتورطة؛ ليصل بذلك إجمالي الغرامات المحكوم بها إلى 35 مليون دينار (92.75 مليون دولار)، مع مصادرة مبالغ التحويلات موضوع الجريمة التي ناهزت 80 ألف دولار.
وكانت النيابة العامة البحرينية قد أعلنت سابقًا أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكّن مختلف الكيانات الإيرانية -بما فيها تلك التي تعتبرها البحرين متورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية- من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.البحرين
البحرين.. السجن والغرامة لمسؤولين في بنوك إيرانية تورطوا في غسيل أموالصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-28
أصدرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية في البحرين، أحكامًا في 5 قضايا غسل أموال، متهم فيها 3 مسؤولين في بنك المستقبل وثلاثة بنوك إيرانية.
وطبقًا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)، فإن المحكمة قضت بتأييد عقوبة السجن لمدة 5 سنوات للمسؤولين، وبتعديل الغرامة المقضي بها بجعلها مليون دينار (2.65 مليون دولار) لكل منهم ولكل من البنوك المتورطة؛ ليصل بذلك إجمالي الغرامات المحكوم بها إلى 35 مليون دينار (92.75 مليون دولار)، مع مصادرة مبالغ التحويلات موضوع الجريمة التي ناهزت 80 ألف دولار.
وكانت النيابة العامة البحرينية قد أعلنت سابقًا أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكّن مختلف الكيانات الإيرانية -بما فيها تلك التي تعتبرها البحرين متورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية- من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.
28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
08:25 AM
كشفت عن مخطط كبير لكيانات مالية متورطة في تمويل الإرهاب
أصدرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية في البحرين، أحكامًا في 5 قضايا غسل أموال، متهم فيها 3 مسؤولين في بنك المستقبل وثلاثة بنوك إيرانية.
وطبقًا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)، فإن المحكمة قضت بتأييد عقوبة السجن لمدة 5 سنوات للمسؤولين، وبتعديل الغرامة المقضي بها بجعلها مليون دينار (2.65 مليون دولار) لكل منهم ولكل من البنوك المتورطة؛ ليصل بذلك إجمالي الغرامات المحكوم بها إلى 35 مليون دينار (92.75 مليون دولار)، مع مصادرة مبالغ التحويلات موضوع الجريمة التي ناهزت 80 ألف دولار.
وكانت النيابة العامة البحرينية قد أعلنت سابقًا أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكّن مختلف الكيانات الإيرانية -بما فيها تلك التي تعتبرها البحرين متورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية- من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.
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المصدر : الخليج 365
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