، الرئيس الأمريكي: متفائل بتوافر لقاح ضدّ كورونا في نهاية العام الجاري ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال مؤتمر صحفي في منشأة موريسفيل للبحوث بنورث كارولينا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاؤله بتوافر لقاحٍ ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بحلول نهاية العام، مؤكداً أن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لإنجاز اللقاح والعقاقير المضادة للفيروس.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي أمس، في منشأة موريسفيل للبحوث بولاية نورث كارولينا: إن الولايات المتحدة تبذل جهوداً كبيرة لإنتاج لقاح ضد كوفيد-19، حيث يجري العمل حالياً على أربعة لقاحات، وجميعها حققت تقدماً مذهلاً".

وأكد ترامب أن اللقاحات ستكون متاحة أمام الجميع فور الانتهاء من تصنيعها، لافتاً الانتباه إلى أن هناك أكثر من 140 تجربة سريرية لعلاجات الفيروس، مثل: ريمديسيفير وديكساميثازون وبلازما الدم، إضافة إلى علاج الأجسام المضادة الذي لا يزال في المراحل النهائية للتجارب.

يُذكر أنه بدأت أمس المرحلة التجريبية لنتائج أكبر دراسة حول لقاح كوفيد-19 في العالم، حيث أسهم أول 30 ألف متطوع في اختبار لقاح طوّرته شركة (موديرنا) بتمويل من الحكومة الأمريكية، فيما ستبدأ بعد ذلك، في أغسطس، الدراسة النهائية للقاح أكسفورد، وتليها خطط لاختبار لقاح آخر من جونسون آند جونسون في سبتمبر، ونوفافاكس في أكتوبر.فيروس كورونا الجديد