، الرئيس الأمريكي: متفائل بتوافر لقاح ضدّ كورونا في نهاية العام الجاري ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاؤله بتوافر لقاحٍ ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بحلول نهاية العام، مؤكداً أن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لإنجاز اللقاح والعقاقير المضادة للفيروس.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي أمس، في منشأة موريسفيل للبحوث بولاية نورث كارولينا: إن الولايات المتحدة تبذل جهوداً كبيرة لإنتاج لقاح ضد كوفيد-19، حيث يجري العمل حالياً على أربعة لقاحات، وجميعها حققت تقدماً مذهلاً".
وأكد ترامب أن اللقاحات ستكون متاحة أمام الجميع فور الانتهاء من تصنيعها، لافتاً الانتباه إلى أن هناك أكثر من 140 تجربة سريرية لعلاجات الفيروس، مثل: ريمديسيفير وديكساميثازون وبلازما الدم، إضافة إلى علاج الأجسام المضادة الذي لا يزال في المراحل النهائية للتجارب.
يُذكر أنه بدأت أمس المرحلة التجريبية لنتائج أكبر دراسة حول لقاح كوفيد-19 في العالم، حيث أسهم أول 30 ألف متطوع في اختبار لقاح طوّرته شركة (موديرنا) بتمويل من الحكومة الأمريكية، فيما ستبدأ بعد ذلك، في أغسطس، الدراسة النهائية للقاح أكسفورد، وتليها خطط لاختبار لقاح آخر من جونسون آند جونسون في سبتمبر، ونوفافاكس في أكتوبر.فيروس كورونا الجديد
الرئيس الأمريكي: متفائل بتوافر لقاح ضدّ كورونا في نهاية العام الجاريصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-28
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاؤله بتوافر لقاحٍ ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بحلول نهاية العام، مؤكداً أن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لإنجاز اللقاح والعقاقير المضادة للفيروس.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي أمس، في منشأة موريسفيل للبحوث بولاية نورث كارولينا: إن الولايات المتحدة تبذل جهوداً كبيرة لإنتاج لقاح ضد كوفيد-19، حيث يجري العمل حالياً على أربعة لقاحات، وجميعها حققت تقدماً مذهلاً".
وأكد ترامب أن اللقاحات ستكون متاحة أمام الجميع فور الانتهاء من تصنيعها، لافتاً الانتباه إلى أن هناك أكثر من 140 تجربة سريرية لعلاجات الفيروس، مثل: ريمديسيفير وديكساميثازون وبلازما الدم، إضافة إلى علاج الأجسام المضادة الذي لا يزال في المراحل النهائية للتجارب.
يُذكر أنه بدأت أمس المرحلة التجريبية لنتائج أكبر دراسة حول لقاح كوفيد-19 في العالم، حيث أسهم أول 30 ألف متطوع في اختبار لقاح طوّرته شركة (موديرنا) بتمويل من الحكومة الأمريكية، فيما ستبدأ بعد ذلك، في أغسطس، الدراسة النهائية للقاح أكسفورد، وتليها خطط لاختبار لقاح آخر من جونسون آند جونسون في سبتمبر، ونوفافاكس في أكتوبر.
28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
08:25 AM
خلال مؤتمر صحفي في منشأة موريسفيل للبحوث بنورث كارولينا
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاؤله بتوافر لقاحٍ ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بحلول نهاية العام، مؤكداً أن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لإنجاز اللقاح والعقاقير المضادة للفيروس.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي أمس، في منشأة موريسفيل للبحوث بولاية نورث كارولينا: إن الولايات المتحدة تبذل جهوداً كبيرة لإنتاج لقاح ضد كوفيد-19، حيث يجري العمل حالياً على أربعة لقاحات، وجميعها حققت تقدماً مذهلاً".
وأكد ترامب أن اللقاحات ستكون متاحة أمام الجميع فور الانتهاء من تصنيعها، لافتاً الانتباه إلى أن هناك أكثر من 140 تجربة سريرية لعلاجات الفيروس، مثل: ريمديسيفير وديكساميثازون وبلازما الدم، إضافة إلى علاج الأجسام المضادة الذي لا يزال في المراحل النهائية للتجارب.
يُذكر أنه بدأت أمس المرحلة التجريبية لنتائج أكبر دراسة حول لقاح كوفيد-19 في العالم، حيث أسهم أول 30 ألف متطوع في اختبار لقاح طوّرته شركة (موديرنا) بتمويل من الحكومة الأمريكية، فيما ستبدأ بعد ذلك، في أغسطس، الدراسة النهائية للقاح أكسفورد، وتليها خطط لاختبار لقاح آخر من جونسون آند جونسون في سبتمبر، ونوفافاكس في أكتوبر.
، الرئيس الأمريكي: متفائل بتوافر لقاح ضدّ كورونا في نهاية العام الجاري ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأمريكي: متفائل بتوافر لقاح ضدّ كورونا في نهاية العام الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.