محمد بن مسعود - الدمام - "الغذاء والدواء": رصدنا عدة مخالفات منها سوء التخزين وتدني النظافة ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستودعين في #الدمام يزاولان أنشطتهما بطريقة غير نظامية، إضافة إلى رصد عدة مخالفات، منها سوء التخزين وتدني مستوى النظافة. وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تمت إحالة المنشأتين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهما. الهيئة العامة للغذاء والدواء الهيئة العامة للغذاء والدواء 28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441 08:55 AM Advertisements "الغذاء والدواء": رصدنا عدة مخالفات منها سوء التخزين وتدني النظافة الدمام.. ضبط مستودعيْن زاوَلَا أنشطتهما بطريقة غير نظامية الدمام.. ضبط مستودعيْن زاوَلَا أنشطتهما بطريقة غير نظامية ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستودعين في #الدمام يزاولان أنشطتهما بطريقة غير نظامية، إضافة إلى رصد عدة مخالفات، منها سوء التخزين وتدني مستوى النظافة. وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تمت إحالة المنشأتين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهما. الكلمات المفتاحية ، الدمام.. ضبط مستودعيْن زاوَلَا أنشطتهما بطريقة غير نظامية ،

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