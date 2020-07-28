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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني أجواءً شديدة الحرارة نهاراً على عددٍ من المناطق وهطول أمطار متفاوتة على أخرى.
وقال عبر حسابه في تويتر: اليوم الثلاثاء 1441/12/7هـ، وليلة الأربعاء، ذروة الحالة الممطرة متوقع أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من متوسطة إلى غزيرة وسيول على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وجازان وعسير والباحة ونجران.
وأضاف: من خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من: تبوك والجوف والشمالية وحائل، وأجزاءٍ من غرب منطقة الرياض وجنوبها.
وتابع: متوقع أجواء شديدة الحرارة نهاراً على شمال ووسط وشرق المملكة والخليج العربي، وحار أول الليل معتدل آخر الليل وباقي المناطق حول معدلاتها الطبيعة.
وأردف، رياح من متوسطة إلى شبه قوية على وسط وشرق وشمال غرب المملكة.حالة الطقس الأرصاد
28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441 08:28 AM
قال: متوقع أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر وسيول على مكة والمدينة وجازان
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني أجواءً شديدة الحرارة نهاراً على عددٍ من المناطق وهطول أمطار متفاوتة على أخرى.
وقال عبر حسابه في تويتر: اليوم الثلاثاء 1441/12/7هـ، وليلة الأربعاء، ذروة الحالة الممطرة متوقع أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من متوسطة إلى غزيرة وسيول على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وجازان وعسير والباحة ونجران.
وأضاف: من خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من: تبوك والجوف والشمالية وحائل، وأجزاءٍ من غرب منطقة الرياض وجنوبها.
وتابع: متوقع أجواء شديدة الحرارة نهاراً على شمال ووسط وشرق المملكة والخليج العربي، وحار أول الليل معتدل آخر الليل وباقي المناطق حول معدلاتها الطبيعة.
وأردف، رياح من متوسطة إلى شبه قوية على وسط وشرق وشمال غرب المملكة.
، "الحصيني" يكشف ملامح طقس الثلاثاء.. شديد الحرارة نهاراً بهذه المناطق ،
المصدر : الخليج 365
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