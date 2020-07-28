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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة ليوم غد الثلاثاء، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وأمطارًا رعدية وتدنيًا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والعيص، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع).
وبيّنت الإدارة أن الحالة بدأت من الساعة الثامنة صباحًا من يوم الاثنين حتى الساعة الثامنة صباحًا من اليوم الثلاثاء.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة
28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441 08:17 AM
مصحوبة برياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة ليوم غد الثلاثاء، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وأمطارًا رعدية وتدنيًا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والعيص، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع).
وبيّنت الإدارة أن الحالة بدأت من الساعة الثامنة صباحًا من يوم الاثنين حتى الساعة الثامنة صباحًا من اليوم الثلاثاء.
، في تنبيه لـ"الأرصاد": استمرار الأمطار الرعدية على منطقة المدينة المنورة ،
المصدر : الخليج 365
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كانت هذه تفاصيل خبر في تنبيه لـ"الأرصاد": استمرار الأمطار الرعدية على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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