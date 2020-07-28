، في تنبيه لـ"الأرصاد": استمرار الأمطار الرعدية على منطقة المدينة المنورة ،

محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة برياح سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة ليوم غد الثلاثاء، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وأمطارًا رعدية وتدنيًا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والعيص، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع).

وبيّنت الإدارة أن الحالة بدأت من الساعة الثامنة صباحًا من يوم الاثنين حتى الساعة الثامنة صباحًا من اليوم الثلاثاء.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة