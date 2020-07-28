شكرا لمتابعة خبر عن فرنسية تعرب عن تأثرها بجمال قرية " ذي عين " بالباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

نشرت مدونة فرنسية مجموعة من الصور التقطتها في قرية " ذي عين " بالباحة، معربة عن تأثرها الشديد بجمال الطبيعة بها.

وتعد قرية ذي عين التراثية واحدة من أجمل وأبرز المواقع الأثرية على مستوى المملكة، نظراً لما تتمتع به من جمال في طريقة بنائها.

وقرية ذي عين، مبنية من الحجارة مسقوفة بأشجار العرعر التي نقلت إليها من الغابات المجاورة، زينت شرفاتها بأحجار المرو الكوارتز، ويوجد بها بعض الحصون الدفاعية التي أنشئت قديماً لحمايتها.

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