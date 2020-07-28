مقطع نادر للملوك فيصل وفهد وعبدالله يؤدون مناسك الحج

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو قديم، أداء كل من الملك فيصل والملك عبدالله والملك فهد رحمهم الله، لمناسك الحج. وثق مقطع فيديو قديم، أداء كل من الملك فيصل والملك عبدالله والملك فهد رحمهم الله، لمناسك الحج. وتم توثيق المقطع عام 1388هـ، والذي ظهر خلاله الملك فيصل وعمه الأمير عبدالله بن عبدالرحمن، وأخويه، مفترشين الأرض مع غيرهم من الحجاج. شاهد أيضًا:

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