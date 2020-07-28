شكرا لمتابعة خبر عن استشاري يوضح سبب النفور بين الزوجين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح استشاري أسري، سبب النفور بين الزوجين، كاشفا السبب الرئيسي لأي مشكلة من المشاكل الزوجية.
وأكد الاستشاري خالد سندي في حديثه لبرنامج " صباح العربية " ،أن المشاكل الزوجية أساسها " الضعف العاطفي " بين الشريكين.
موضحًا أن المشاكل تحدث بسبب الأثر النفسي الذي يتركه تصرف أحد الطرفين في نفس الآخر، ضاربًا مثال: انسحاب الزوج عند تعصب الزوجة ورفع صوتها لشعوره بالإهانة، وغيرها من المواقف التي حلها الوحيد هو تفهم كل طرف لعاطفة الآخر لتخفيف المشاعر السلبية تجاه كل منهما للآخر.
وأكد سندي أن النفور بين الزوجين لا يقل ضررًا عن الطلاق، ناصحًا الأزواج بعدم انتقاد بعضهم البعض.
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