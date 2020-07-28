شكرا لمتابعة خبر عن أمطار عسير تواصل الهطول وسط تحذيرات الدفاع المدني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

تواصل هطول الأمطار على منطقة عسير لليوم الثاني على التوالي ، حيث شهدت اليوم مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وبارق والنماص وبلقرن وسراة عبيدة ورجال ألمع وظهران الجنوب ومحايل ، هطول أمطار غزيرة ارتوت على إثرها المدرجات الزراعية والمتنزهات الطبيعية ، وسالت الأودية الكبيرة في المنطقة .

وجدد الدفاع المدني تحذيراته من زيادة كميات الأمطار غدا مع تأثيرات مصاحبة مثل نشاط بالرياح السطحية وجريان السيول , وأهاب بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار ، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني.

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