شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..طريقة بسيطة لرفع " الذبيحة " بدون رافعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مواطن مقطع فيديو، أوضح خلاله طريقة رفع الذبيحة بدون استخدام رافعة، أو الاستعانة بأي شخص. وثق مواطن مقطع فيديو، أوضح خلاله طريقة رفع الذبيحة بدون استخدام رافعة، أو الاستعانة بأي شخص. وشرح المواطن طريقة رفع الذبيحة مستخدمًا " حبل " طوله حوالي 4 أمتار، وقام بعقده عقدتين وعلق عليها الذبيحة دون معاناة.

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