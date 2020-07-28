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سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، 234.39 ريال لعيار 24، فيما سجل الذهب عيار 22 مبلغ 214.86 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 205.10 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 175.80 ريال، فيما سجل سعر الذهب عيار 14 مبلغ 136.73 ريال.

أما سعر الذهب عيار 12 فسجل 117.20 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 7,290 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,641 ريالًا.

وسجلت أسعار الذهب أمس الاثنين في الأسواق العالمية رقمًا تاريخيًّا جديدًا، حيث وصل إلى 1944 دولارًا للأوقية، وهو أعلى رقم سجله الذهب على الإطلاق.

وفي بداية التعاملات الصباحية وصل سعر الذهب إلى 1932 دولارًا للأوقية بارتفاع 31 دولارًا من إغلاق اليوم السابق؛ ما يعني أن سعر الذهب ارتفع بمقدار 43 دولارًا، وهو أعلى معدل زيادة يومي يحققه المعدن الأصفر.





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