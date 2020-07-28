“الزكاة” مخالفات تستدعي الإبلاغ

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أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل بعض مخالفات المنشآت التي تتطلب تقديم بلاغ لدى وزارة التجارة. وقالت “الزكاة والدخل” عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”: “من مخالفات المنشآت التي تستدعي تقديم بلاغ لدى وزارة التجارة: اختلاف السعر المعروض على الرفّ عن الفاتورة، وإصدار فاتورة بلغة غير اللغة العربية، والامتناع عن البيع”.





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