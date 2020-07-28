” مسدسات ” هدية زعيم كوريا الشمالية لكبار ضباطه في ذكرى انتهاء الحرب

︎ :

.



أهدى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ اون، كبار الضباط ” مسدسات ” بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية السابعة والستين، للهدنة بين الكوريتين والتي انهت الحرب الكورية.

وظهر كيم وحوله الضباط في مجموعة من الصور، حاملين الهدايا التذكارية من الزعيم الكوري.

فيما احتفلت كوريا الجنوبية، وسط التزامهم بإجراءات التباعد الاجتماعي، التي فرضها تفشي وباء كورونا.

Advertisements

يذكر أن الهدنة التي تم عقدها في 27 يوليو 1953 ، قد أنهت حربا بين الكوريتين استمرت 3 سنوات، أزهقت حياة الملايين، كان سبب اندلاعها غزو كوريا الشمالية المدعومة من الصين وروسيا، جارتها الجنوبية التي كانت تحظى بدعم من الولايات المتحدة.



