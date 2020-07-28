“مكافحة المخدرات”: 14 علامة تحذيرية تشير إلى احتمال تعاطي الشخص للمخدرات

︎ :

.



كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أمس (الإثنين)، عن 14 علامة تحذيرية لسلوكيات تنذر باحتمال تعاطي المخدرات وإدمانها، لافتةً إلى أنها ليست قطعية، فقد يعاني مرتكبها من أمراض عضوية أو نفسية.

ويأتي على رأس هذه العلامات السلوكية؛ تغيير الأصدقاء والاختلاط بمشبوهين والغياب المتكرر عن المنزل، والشعور بالكآبة والحزن وتقلب المزاج والملل، وعدم العناية بالمظهر الخارجي وإهمال النظافة الشخصية وتدهور الصحة العامة.

Advertisements

إلى جانب احمرار العينين وظهور حساسية جلدية دائرية حول الفم، وشحوب الوجه والرعشة والتعرّق الزائد، والميل إلى الكذب وإخفاء المعلومات والصرف غير المبرر للأموال، والانطواء والعزلة الاجتماعية، وفقدان الشهية والنحافة الزائدة.

إضافةً إلى ظهور القلق الشديد والتوجس والشك، والكسل والخمول واضطرابات النوم، والتوقف عن ممارسة الهوايات والأنشطة الترفيهية، وإهمال الدراسة للطلبة وكثرة الغياب عن العمل للموظفين، والعصبية الزائدة وإهمال الواجبات الدينية.



