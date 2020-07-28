صاحب الصورة الأشهر في حج 1440 يكشف تفاصيل التقاطها (فيديو)

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كشف المصور الفوتوغرافي سعود المسيهيج تفاصيل التقاطه لأفضل صورة لحج عام 1440هـ، والتي أسهمت في شهرته وتكريمه من أمير مكة المكرمة خالد الفيصل.
وأوضح، خلال حوار له مع قناة السعودية، أنه أثناء تجوله في عرفات للبحث عن لقطات فريدة لمشاعر الحج العام الماضي، استوقفه تعامل رجل أمن مع أحد الحجاج المسنين، ليبدأ في التقاط مجموعة من الصور خلال ثوانٍ معدودة لطريقة تعامل رجل الأمن مع الحاج المسن.
وأشار إلى أنه أثناء التصوير نجح في التقاط مشهد حمل رجل الأمن للمسن الآسيوي وهما يتبادلان الابتسامة، مؤكدًا أن الموقف الإنساني كان أكثر ما لفت نظره في الصورة.
وأضاف أنه شارك في مسابقة إمارة منطقة مكة المكرمة للإعلام الجديد، ليحصل على المركز الأول للصور الإنسانية في الحج من بين 20 ألف مشارك بالمسابقة، وذلك بعد انتشار الصورة بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي.
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