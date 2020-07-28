شاهد.. طفل يقاوم سيلاً جارفاً في أحد أحياء الطائف

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نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انجراف طفل في السيول التي ضربت محافظة الطائف.

وأظهر المقطع المصور داخل حيّ سكني قوة اندفاع مياه السيول التي جرفت الطفل بعيداً.

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ورغم عدم وجود خطر كبير على حياة الطفل، فإن المياه أوقعته أرضاً عدة مرات حتى استطاع التشبث بمركبة متوقفة على جانب الطريق.

وشهدت محافظة الطائف والمناطق المجاورة لها حالة مطرية تسببت في جريان السيول وتجمع المياه داخل الأحياء، كما سالت عدد من الوديان والشعاب في المحافظة.



