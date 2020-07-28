بالصور.. «رئاسة أمن الدولة» تحتفي بستة شهداء قضوا أثناء تفتيش منزل عنصر إجرامي بالرياض

استشهدوا أثناء أداء الواجب
احتفت رئاسة أمن الدولة، بستة أبطال من شهداء الواجب الذين قضوا أثناء تفتيش منزل أحد العناصر الإجرامية بحي الفيحاء بمدينة الرياض.
وقالت «أمن الدولة»، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: في مثل هذا اليوم من الشهر الحرام عام ١٤٢٤هـ، استشهد ستة من أبطالنا أثناء تفتيش منزل أحد عناصر الفئة الضالة بحي الفيحاء في مدينة الرياض، نسأل الله لهم المغفرة والرحمة.
كما نشرت صور الشهداء وهم: الرائد خالد عبد العزيز إبراهيم الحميدان، الرقيب أول عبد الله حسين ثعيل البقمي، الرقيب أول نايف لفأ ماطر المطيري، الرقيب يحيى عوض جابر القحطاني، الرقيب عبد الله صنات برك المرشدي، العريف عبد الله خلوفة أحمد الأحمري.
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