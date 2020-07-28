السعودية اليوم / مقتل شخصين وفقدان أربعة في المكسيك مع عبور العاصفة هانا



مكسيكو سيتي 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس

قُتل شخصان وعُد أربعة في عداد المفقودين بالمكسيك مع عبور العاصفة هانا التي تسببت بفيضانات في شمال شرق البلاد، كما أعلن الدفاع المدني الاثنين.

والقتيلان هم امرأة وابنتها جرفهما تيار نهر فاض إثر العاصفة، فيما كانتا تحاولان عبور ولاية كواهيلا الحدودية مع الولايات المتحدة الأمريكية على متن شاحنة صغيرة.

وسجل فقدان الأشخاص الأربعة أيضا في هذه الولاية التي طالتها أمطار غزيرة خلال الساعات الـ48 الأخيرة.

وما يزال أكثر من ألف مكسيكي في ملاجئ مؤقتة بعد عبور هانا، وهو أول إعصار في ساحل الأطلسي في عام 2020.

وبعدما عبر تكساس برفقة أمطار غزيرة ورياح عاتية، تراجع الإعصار هانا إلى عاصفة استوائية، إلا أن خبراء الأرصاد الجوية حذروا من خطر وقوع فيضانات وانزلاقات أرضية في شمال المكسيك.

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