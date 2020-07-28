السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 633 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وأضاف المعهد أن عدد الوفيات زاد أربع حالات ليصل إلى 9122 حالة وفاة، بحسب البيانات.

// انتهى //

07:24ت م

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برلين 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زادت 633 حالة ليصل الإجمالي إلى 206242.وأضاف المعهد أن عدد الوفيات زاد أربع حالات ليصل إلى 9122 حالة وفاة، بحسب البيانات.// انتهى //07:24ت م0013

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