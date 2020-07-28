السعودية اليوم / الرئيس الأمريكي يعرب عن تفاؤله بتوفر لقاح ضد فيروس كورونا في نهاية العام الجاري



واشنطن 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بتوفر لقاحٍ ضد فيروس

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي أمس في منشأة موريسفيل للبحوث بولاية نورث كارولينا": إن الولايات المتحدة تبذل جهودا كبيرة لإنتاج لقاح ضد كوفيد-19، حيث يجري العمل حاليا على أربع لقاحات، وجميعها حققت تقدما مذهلا".

وأكد ترامب أن اللقاحات ستكون متاحة أمام الجميع فور الانتهاء من تصنيعها"، لافتا الانتباه إلى أن هناك أكثر من 140 تجربة سريرية لعلاجات الفيروس، مثل ريمديسيفير وديكساميثازون وبلازما الدم، بالإضافة إلى علاج الأجسام المضادة الذي ما يزال في المراحل النهائية للتجارب.

يذكر أنه قد بدأت يوم أمس المرحلة التجريبية لنتائج أكبر دراسة حول لقاح كوفيد-19 في العالم، حيث أسهم أول 30 ألف متطوع في اختبار لقاح طورته شركة (موديرنا) بتمويل من الحكومة الأمريكية، فيما ستبدأ بعد ذلك، في أغسطس، الدراسة النهائية للقاح أكسفورد، وتليها خطط لاختبار لقاح آخر من جونسون آند جونسون في سبتمبر، ونوفافاكس في أكتوبر.

// انتهى //

06:28ت م

0011



واشنطن 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بتوفر لقاحٍ ضد فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19 ) بحلول نهاية العام، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لإنجاز اللقاح والعقاقير المضادة للفيروس.وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي أمس في منشأة موريسفيل للبحوث بولاية نورث كارولينا": إن الولايات المتحدة تبذل جهودا كبيرة لإنتاج لقاح ضد كوفيد-19، حيث يجري العمل حاليا على أربع لقاحات، وجميعها حققت تقدما مذهلا".وأكد ترامب أن اللقاحات ستكون متاحة أمام الجميع فور الانتهاء من تصنيعها"، لافتا الانتباه إلى أن هناك أكثر من 140 تجربة سريرية لعلاجات الفيروس، مثل ريمديسيفير وديكساميثازون وبلازما الدم، بالإضافة إلى علاج الأجسام المضادة الذي ما يزال في المراحل النهائية للتجارب.يذكر أنه قد بدأت يوم أمس المرحلة التجريبية لنتائج أكبر دراسة حول لقاح كوفيد-19 في العالم، حيث أسهم أول 30 ألف متطوع في اختبار لقاح طورته شركة (موديرنا) بتمويل من الحكومة الأمريكية، فيما ستبدأ بعد ذلك، في أغسطس، الدراسة النهائية للقاح أكسفورد، وتليها خطط لاختبار لقاح آخر من جونسون آند جونسون في سبتمبر، ونوفافاكس في أكتوبر.// انتهى //06:28ت م0011

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس الأمريكي يعرب عن تفاؤله بتوفر لقاح ضد فيروس كورونا في نهاية العام الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.