السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة



سيئول 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي المصابين بالفيروس يرتفع بذلك إلى 14 ألفا و203 حالات حتى صباح اليوم .

وأوضحت أنه من بين حالات الإصابة الجديدة تم تسجيل 23 حالة من القادمين من الخارج و5 حالات لانتقال العدوى محليا.

ووصل إجمالي عدد المتوفين بمرض كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا حتى اليوم إلى 300 وفاة بزيادة حالة واحدة.

// انتهى //

06:14ت م

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سيئول 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسأعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.وذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي المصابين بالفيروس يرتفع بذلك إلى 14 ألفا و203 حالات حتى صباح اليوم .وأوضحت أنه من بين حالات الإصابة الجديدة تم تسجيل 23 حالة من القادمين من الخارج و5 حالات لانتقال العدوى محليا.ووصل إجمالي عدد المتوفين بمرض كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا حتى اليوم إلى 300 وفاة بزيادة حالة واحدة.// انتهى //06:14ت م0010

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