السعودية اليوم / الصين تسجل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بكين 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واس

سجلت الصين 68 إصابة جديدة بفيروس

وقالت اللجنة الوطنية للصحة إن إقليم شينجيانج الواقع في أقصى غرب البلاد والذي شهد عودة ظهور الفيروس مؤخرا، سجل 57 إصابة جديدة، فيما سجل إقليم لياونينج بشمال شرقي البلاد ست حالات جديدة، أي أقل من نصف العدد المبلغ عنه في اليوم السابق.

كما تم الإبلاغ عن أربع حالات جديدة لأشخاص قادمين من الخارج في شنغهاي وبكين ويونان، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

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06:02ت م

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بكين 07 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 28 يوليو 2020 م واسسجلت الصين 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) اليوم .وقالت اللجنة الوطنية للصحة إن إقليم شينجيانج الواقع في أقصى غرب البلاد والذي شهد عودة ظهور الفيروس مؤخرا، سجل 57 إصابة جديدة، فيما سجل إقليم لياونينج بشمال شرقي البلاد ست حالات جديدة، أي أقل من نصف العدد المبلغ عنه في اليوم السابق.كما تم الإبلاغ عن أربع حالات جديدة لأشخاص قادمين من الخارج في شنغهاي وبكين ويونان، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.// انتهى //06:02ت م0008

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