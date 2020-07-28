السعودية اليوم / الصحف السعودية / إضافة أولى



وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( اختبار الجائحة ) : تعاملت المملكة مع جائحة

وواصلت : ووسط الإمكانات الكثيرة التي اعتمدت عليها المملكة في الجائحة، لا يمكن إغفال البنية الرقمية، التي لعبت دوراً في تجاوز تداعيات الأزمة بسلام، هذه البنية ساهمت في تسيير أمور الحياة اليومية في مختلف النواحي، في ظل التطبيق الحازم لاحترازات كورونا بمختلف مراحلها السابقة، وما شهدته من قرارات منع تجول وتباعد اجتماعي وحجر صحي وعزل منزلي.

وبينت : الإشادة بالبنية التحتية الرقمية للمملكة في زمن كورونا، لم تصدر من مسؤول سعودي أو جهة حكومية، وإنما من الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي وصف هذه البنية بأنها الأنجح عالمياً خلال الجائحة، من خلال قدرتها على استيعاب الزيادة الكبيرة في استهلاك البيانات دون أي تأثير على جودة الشبكة وسرعة الإنترنت.

وأضافت : وتذكرنا إشادة الاتحاد الدولي للاتصالات، بإنجاز مماثل، حققته المملكة قبل أيام، بتقدمها 9 مراكز دفعة واحدة، في مؤشر الأمم المتحدة "لتطور الحكومة الإلكترونية"، على مستوى العالم، ولأن المملكة لا ترضى إلا بالمراكز المتقدمة، فهي تقدمت 40 مركزاً في مؤشر "البنية الرقمية التحتية"، لتحل المرتبة الـ27 على مستوى العالم. يضاف إلى ذلك الاستراتيجية التي وضعتها البلاد منذ ثلاث سنوات مضت، وعملت خلالها على تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية لقطاع الاتصالات، لذلك عندما اجتاح كورونا العالم، كانت المملكة جاهزة تقنياً للتعامل مع الوباء واحترازاته.

// يتبع //

06:01ت م

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وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( اختبار الجائحة ) : تعاملت المملكة مع جائحة كورونا بكل انسيابية ومهارة، واستثمرت إمكاناتها البشرية والمالية، بجانب خبراتها المتراكمة، للتخفيف عن كاهل المواطن والمقيم، وهو ما ساعدها اليوم في تجاوز أقسى مراحل الأزمة بنجاح باهر، شهدت به دول العالم ومنظماته وهيئاته المختلفة.وواصلت : ووسط الإمكانات الكثيرة التي اعتمدت عليها المملكة في الجائحة، لا يمكن إغفال البنية الرقمية، التي لعبت دوراً في تجاوز تداعيات الأزمة بسلام، هذه البنية ساهمت في تسيير أمور الحياة اليومية في مختلف النواحي، في ظل التطبيق الحازم لاحترازات كورونا بمختلف مراحلها السابقة، وما شهدته من قرارات منع تجول وتباعد اجتماعي وحجر صحي وعزل منزلي.وبينت : الإشادة بالبنية التحتية الرقمية للمملكة في زمن كورونا، لم تصدر من مسؤول سعودي أو جهة حكومية، وإنما من الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي وصف هذه البنية بأنها الأنجح عالمياً خلال الجائحة، من خلال قدرتها على استيعاب الزيادة الكبيرة في استهلاك البيانات دون أي تأثير على جودة الشبكة وسرعة الإنترنت.وأضافت : وتذكرنا إشادة الاتحاد الدولي للاتصالات، بإنجاز مماثل، حققته المملكة قبل أيام، بتقدمها 9 مراكز دفعة واحدة، في مؤشر الأمم المتحدة "لتطور الحكومة الإلكترونية"، على مستوى العالم، ولأن المملكة لا ترضى إلا بالمراكز المتقدمة، فهي تقدمت 40 مركزاً في مؤشر "البنية الرقمية التحتية"، لتحل المرتبة الـ27 على مستوى العالم. يضاف إلى ذلك الاستراتيجية التي وضعتها البلاد منذ ثلاث سنوات مضت، وعملت خلالها على تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية لقطاع الاتصالات، لذلك عندما اجتاح كورونا العالم، كانت المملكة جاهزة تقنياً للتعامل مع الوباء واحترازاته.// يتبع //06:01ت م0004

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