33 نصيحة لعيد أضحى خال من كورونا

قدمت منظمة الصحة العالمية 33 نصيحة للمسلمين حول العالم لحماية أنفسهم من عدوى فيروس كورونا بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك 2020.

وشددت المنظمة على ضرورة بث الحكومات رسائل استباقية حول أهمية ممارسة الإبعاد الجسدي والسلوكيات الصحية خلال العيد.

وناشدت المنظمة الحكومات أيضا اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إدارة التجمعات الاجتماعية والدينية خلال الاحتفالية الإسلامية الضخمة، وأوصت بإلغائها إذا أمكن.

وتحت عنوان "نصائح الصحة العامة بشأن الممارسات والتجمعات الاجتماعية والدينية خلال عيد الأضحى 2020"، قدمت المنظمة سلسلة من الإرشادات لاحتفال آمن وسعيد.

الابتعاد الجسدي





1. تفعيل سياسة التباعد الجسدي والحفاظ على مسافة 1 متر على الأقل بين الجميع.

2. في حالة عدم التمكن من تحقيق التباعد الجسدي يوصى بارتداء كمامة من القماش، مع اتباع أفضل الممارسات لارتدائها وإزالتها.

3. تجنب الاتصال الجسدي واستخدام تحيات مثل التلويح أو الإيماء.

4. منع تجمهر أعداد كبيرة في الأماكن العامة المرتبطة مثل الأسواق والمحلات التجارية والجوامع.

5. حصر التجمعات الاجتماعية العامة والخاصة، وتشجيع استخدام التكنولوجيا لمعايدة الآخرين لمنع انتقال العدوى.

6. النظر في إغلاق أماكن الترفيه خلال العيد لتجنب التجمهر الجماعي للمحتفلين.

7. تشجيع استخدام بدائل الترفيه الافتراضية مثل التلفزيون والإذاعة والرقمية والإنترنت؛ لتجنب التجمعات.

8. حث من يشعرون بتعب أو لديهم أعراض "كوفيد-19" على تجنب الخروج من المنزل أو المشاركة في التجمعات.

9. حث كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على البقاء في المنزل وتجنب التجمعات؛ كونهم أكثر عرضة للإصابة بكورونا

تدابير الصلوات الجماعية





10. النظر في عقد الحدث في الهواء الطلق إن أمكن، وحال الصلاة في مكان مغلق يجب التأكد أن به تهوية كافية وتدفق للهواء.

11. اختصار مدة الحدث قدر الإمكان للحد من التعرض المحتمل بين المصلين.

12. الأفضلية لعقد خدمات أصغر مع حضور أقل، بدلاً من استضافة تجمعات كبيرة.

13. التمسك بالمسافة البعيدة بين الحاضرين عند الجلوس والوقوف، بتعيين أماكن ثابتة عند الصلاة والضوء في مرافق الغسيل الجماعي، وكذلك في المناطق المخصصة تخزين الأحذية.

14. تنظيم عدد الأشخاص الذين يدخلون ويغادرون أماكن العبادة لضمان إبعاد آمن في جميع الأوقات.

15. النظر في تدابير لتسهيل تتبع الاتصال في حالة تحديد شخص مريض بين الحاضرين في الحدث.

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النظافة الصحية





16. التأكد من أن مرافق غسل اليدين مجهزة بشكل كاف بالصابون والماء وتوفر الكحول عند مدخل المساجد وداخلها.

17. ضمان توافر صناديق للمخلفات مع أغطية مغلقة وبطانات يمكن التخلص منها.

18. تشجيع استخدام سجادة الصلاة الشخصية.

19. تقديم عروض بصرية للمشورة بشأن الإبعاد الجسدي، ونظافة اليد، وآداب الجهاز التنفسي، والرسائل العامة لمنع تفشي الفيروس.

20. فرض التنظيف الروتيني للأماكن التي يتجمع فيها الناس باستخدام المنظفات والمطهرات.

21. تنظيف الأشياء التي يتم لمسها بشكل متكرر، مثل مقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة وسور الدرج باستخدام المنظفات والمطهرات.

شراء الأضحية والذبح





22. التوجه للمنافذ المعنية باستيراد الثروة الحيوانية لالتزامها بمعايير السلامة، وتجنب الأماكن المشبوهة.

23. عدم ذبح الحيوانات التي تبدو مريضة.

24. إجراء فحوصات بيطرية كافية للماشية للتخفيف من الأمراض الحيوانية المنشأ والعدوى الأخرى.

25. شراء الحيوانات من خلال إجراء رسمي موثوق.

26. عدم تشجيع الذبح في المنزل والوجه للمرافق المخصصة؛ لضمان معايير السلامة.

27. صيانة مرافق ومعدات الذبح بشكل صحيح، وتفتيشها بشكل دوري لدعم المعايير.

28. التأكد من ممارسة موظفي منشأة الذبح الإبعاد الجسدي ونظافة اليدين وآداب السعال المناسبة، واستخدام التدابير الوقائية أثناء معالجة الحيوانات.

29. توفير البنية التحتية الأساسية لتعزيز الصرف الصحي، مثل المرحاض وغسل اليدين وإمدادات المياه الآمنة.

30. ضمان أن يتم جمع جميع النفايات، بما في ذلك النفايات الصلبة والسائلة.

توزيع الأضحية





31. الالتزام بمقاييس الإبعاد المادي المعمول بها عند توزيع الأضحية على المحتاجين.

32. تجنب التجمعات المزدحمة المرتبطة بتوزيع اللحوم.

33. ينصح باستخدام الكيانات والوكالات والمؤسسات المركزية لجمع والتعبئة وتخزين الأضحية ثم توزيعها على مستحقيها.