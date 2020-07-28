، "البسامي" يعلن عن خطة المرور الأمنية لسلامة الحجاج أثناء تنقلهم بالمشاعر المقدسة ،

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أكد مدير عام المرور مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور اللواء محمد البسامي أن الجهود الأمنية التي يقوم بها المرور في حج هذا العام تأتي ضمن إطار جهود أمنية كبيرة جدًا تعمل على تطبيق الإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية وتحقيق سلامة الإجراءات المحيطة بحافلات نقل الحجاج، إضافة إلى سلامة حجاج بيت الله الحرام أثناء تنقلهم داخل المشاعر المقدسة.
وفي التفاصيل، أوضح اللواء "البسامي" أن هناك جهودًا كبيرة وخططًا في موضع التنفيذ، مع تقييم للخطط بشكل دوري، مشيدًا بتجاوب المواطنين والمقيمين من أهالي مكة المكرمة.
وأعلن اللواء البسامي عن الخطة المرورية المنفذة بدءًا من منتصف الليلة، حيث سيغلق طريق الملك فيصل يليه إغلاق طريق الطائف من الساعة 3 عصرًا، مهيبًا بالجميع مراعاة الإجراءات، وأن يكونوا عونًا لرجال الأمن في الابتعاد عن محيط المشاعر المقدسة، مؤكدًا تقديم كل التسهيلات لضيوف الرحمن وعقد اللقاءات اليومية مع وزارتي الحج والعمرة والصحة لتذليل كل الصعوبات لخدمة وراحة الحجاج.
"البسامي" يعلن عن خطة المرور الأمنية لسلامة الحجاج أثناء تنقلهم بالمشاعر المقدسةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-28
أكد مدير عام المرور مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور اللواء محمد البسامي أن الجهود الأمنية التي يقوم بها المرور في حج هذا العام تأتي ضمن إطار جهود أمنية كبيرة جدًا تعمل على تطبيق الإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية وتحقيق سلامة الإجراءات المحيطة بحافلات نقل الحجاج، إضافة إلى سلامة حجاج بيت الله الحرام أثناء تنقلهم داخل المشاعر المقدسة.
وفي التفاصيل، أوضح اللواء "البسامي" أن هناك جهودًا كبيرة وخططًا في موضع التنفيذ، مع تقييم للخطط بشكل دوري، مشيدًا بتجاوب المواطنين والمقيمين من أهالي مكة المكرمة.
وأعلن اللواء البسامي عن الخطة المرورية المنفذة بدءًا من منتصف الليلة، حيث سيغلق طريق الملك فيصل يليه إغلاق طريق الطائف من الساعة 3 عصرًا، مهيبًا بالجميع مراعاة الإجراءات، وأن يكونوا عونًا لرجال الأمن في الابتعاد عن محيط المشاعر المقدسة، مؤكدًا تقديم كل التسهيلات لضيوف الرحمن وعقد اللقاءات اليومية مع وزارتي الحج والعمرة والصحة لتذليل كل الصعوبات لخدمة وراحة الحجاج.
28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
01:11 AM
تبدأ من منتصف الليلة بغلق طريق الملك فيصل ثم طريق الطائف من الثالثة عصرًا
أكد مدير عام المرور مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور اللواء محمد البسامي أن الجهود الأمنية التي يقوم بها المرور في حج هذا العام تأتي ضمن إطار جهود أمنية كبيرة جدًا تعمل على تطبيق الإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية وتحقيق سلامة الإجراءات المحيطة بحافلات نقل الحجاج، إضافة إلى سلامة حجاج بيت الله الحرام أثناء تنقلهم داخل المشاعر المقدسة.
وفي التفاصيل، أوضح اللواء "البسامي" أن هناك جهودًا كبيرة وخططًا في موضع التنفيذ، مع تقييم للخطط بشكل دوري، مشيدًا بتجاوب المواطنين والمقيمين من أهالي مكة المكرمة.
وأعلن اللواء البسامي عن الخطة المرورية المنفذة بدءًا من منتصف الليلة، حيث سيغلق طريق الملك فيصل يليه إغلاق طريق الطائف من الساعة 3 عصرًا، مهيبًا بالجميع مراعاة الإجراءات، وأن يكونوا عونًا لرجال الأمن في الابتعاد عن محيط المشاعر المقدسة، مؤكدًا تقديم كل التسهيلات لضيوف الرحمن وعقد اللقاءات اليومية مع وزارتي الحج والعمرة والصحة لتذليل كل الصعوبات لخدمة وراحة الحجاج.
، "البسامي" يعلن عن خطة المرور الأمنية لسلامة الحجاج أثناء تنقلهم بالمشاعر المقدسة ،
المصدر : الخليج 365
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