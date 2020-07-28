شكرا لمتابعة خبر عن لقاء أخوي بين الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الجزائري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، صورة جمعته بوزير الخارجية الجزائري صابري بوقادوم.

وعلق الأمير فيصل بن فرحان على الصورة قائلا: " في لقاء أخوي مع الصديق معالي وزير خارجية الجزائر صابري بوقادوم مع بداية زيارة رسمية لهذا البلد العزيز " .

وكان وزير الخارجية، وصل إلى الجزائر أمس الإثنين، للقاء الرئيس الجزائري و عدة مسؤولين.

وتعد هذه الزيارة الثانية من نوعها منذ تولي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مقاليد الحكم في ديسمبر 2019.