شكرا لمتابعة خبر عن لقاء أخوي بين الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الجزائري والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نشر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، صورة جمعته بوزير الخارجية الجزائري صابري بوقادوم.
وعلق الأمير فيصل بن فرحان على الصورة قائلا: " في لقاء أخوي مع الصديق معالي وزير خارجية الجزائر صابري بوقادوم مع بداية زيارة رسمية لهذا البلد العزيز " .
وكان وزير الخارجية، وصل إلى الجزائر أمس الإثنين، للقاء الرئيس الجزائري و عدة مسؤولين.
وتعد هذه الزيارة الثانية من نوعها منذ تولي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مقاليد الحكم في ديسمبر 2019.
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