شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توضح حالة يمكن فيها زيارة عيادات " تطمن " بدون حجز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وزارة الصحة، أنه في حال فقدان حاسة الشم والتذوق، يمكن مراجعة أقرب عيادة " تطمن" بدون حجز موعد مسبق. أوضحت وزارة الصحة، أنه في حال فقدان حاسة الشم والتذوق، يمكن مراجعة أقرب عيادة " تطمن" بدون حجز موعد مسبق. وتُخصص عيادات " تطمن " لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

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