وثائقي نادر يرصد موسم الحج عام 1970

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وثق فيلم وثائقي عرضته قناة تلفزيونية سويسرية موسم الحج عام 1970، أي قبل أكثر من 50 عاماً.

وبدأ الوثائقي بالتعريف بالدين الإسلامي وموجز للرسالة التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والعبادات التي يؤديها المسلمون، وأركان الإسلام الخمسة.

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واستعرض الفيلم مراحل قدوم المسلمين من شتى بقاع الأرض إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج عن طريق وسائل المواصلات المتعددة، من بواخر ومركبات.

وأظهر الوثائقي الفنادق التاريخية التي كان يسكنها الحجاج في مكة المكرمة، إضافة إلى طواف الحجاج حول الكعبة المشرفة وتقبيلهم الحجر الأسود والسعي بين الصفا والمروة.

ورصد الفيديو تنقل الحجاج في المشاعر المقدسة وتواجدهم في مزدلفة والتقاطهم حصى الجمرات، ختاماً بمشهد رمي الجمرات.



